Зеленський обговорив з президентом Північної Македонії досвід поглиблення співпраці з НАТО

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Північної Македонії Стево Пендаровським обговорив обмін досвідом щодо поглиблення співпраці з НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Офісу президента.

"Володимир Зеленський подякував за тверду підтримку офіційним Скоп’є суверенітету й незалежності нашої держави. Він високо оцінив участь Північної Македонії в інавгураційному саміті Кримської платформи, що відбувся 23 серпня 2021 року в Києві, а також приєднання до підсумкової декларації саміту", - йдеться у заяві.

В ОП зазначили що президенти позитивно відзначили зростання двосторонньої торговельно-економічної співпраці попри виклики COVID-19 та взаємну налаштованість на збереження цієї динаміки.

Глава української держави також привітав співрозмовника з 30-річним ювілеєм незалежності Північної Македонії, який сьогодні відзначає ця країна.

Як відомо, у березні 2020 року Північна Македонія офіційно стала членом НАТО.

Вступу до НАТО передував тривалий конфлікт країни з сусідньою Грецією, яка наполягала, що Македонія привласнила назву в однієї з північних грецьких провінцій та блокувала діалог щодо її членства в НАТО та ЄС. У лютому 2019 року країна змінила свою назву на Північна Македонія.