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Зеленский обсудил с президентом Северной Македонии опыт углубления сотрудничества с НАТО

Среда, 8 сентября 2021, 16:26

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским обсудил обмен опытом по углублению сотрудничества с НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Офиса президента.

"Владимир Зеленский поблагодарил за твердую поддержку официальным Скопье суверенитета и независимости нашего государства. Он высоко оценил участие Северной Македонии в инаугурационном саммите Крымской платформы, состоявшемся 23 августа 2021 года в Киеве, а также присоединение к итоговой декларации саммита", - говорится в заявлении.

В ОП отметили, что президенты положительно оценили рост двустороннего торгово-экономического сотрудничества несмотря на вызовы COVID-19 и взаимный настрой на сохранение этой динамики.

Глава украинского государства также поздравил собеседника с 30-летним юбилеем независимости Северной Македонии, который сегодня отмечает эта страна.

Как известно, в марте 2020 года Северная Македония официально стала членом НАТО.

Вступлению в НАТО предшествовал длительный конфликт страны с соседней Грецией, которая настаивала, что Македония присвоила название одной из северных греческих провинций и блокировала диалог по ее членству в НАТО и ЕС. В феврале 2019 года страна сменила свое название на Северная Македония.

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Северная Македония Украина-НАТО
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