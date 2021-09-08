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Польща готує перші рейси додому для нелегальних мігрантів, що прибули через Білорусь - ЗМІ

Середа, 8 вересня 2021, 17:32

Близько 80 громадян Іраку, які нелегально прибули до Польщі з території Білорусі, висловили бажання повернутись у свою країну і Польща готує рейс для їхнього повернення на батьківщину.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24 з посиланням на свої джерела. 

Дана група з 84 осіб проживає в центрі для мігрантів у Любуському воєводстві. Всі вони є громадянами Іраку, затриманими після незаконного перетину кордону протягом останніх кількох тижнів, і наразі висловили бажання повернутись додому. Для них до кінця вересня планують організувати рейс, що поверне їх назад до Іраку. 

За інформацією від джерела, наступний рейс для повернення мігрантів ймовірно прямуватиме до Таджикистану. Більша частина витрат на такі рейси зазвичай покривається з коштів ЄС. 

Як повідомлялося раніше, у сусідній Литві близько 40 мігрантів захотіли скористатись програмою добровільного повернення, за якою їм пропонують квиток та разову допомогу у розмірі 300 євро.

Нагадаємо, 7 вересня Сейм Польщі схвалив запровадження надзвичайного стану у прикордонних з Білоруссю районах через безпрецедентний наплив нелегальних мігрантів.

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Польща Білорусь мігранти
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