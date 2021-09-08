Польша готовит первые рейсы домой для нелегальных мигрантов, прибывших через Беларусь - СМИ

Около 80 граждан Ирака, нелегально прибывших в Польшу с территории Беларуси, выразили желание вернуться в свою страну, и Польша готовит рейс для их возвращения на родину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24 со ссылкой на свои источники.

Данная группа из 84 человек проживает в центре для мигрантов в Любушском воеводстве. Все они являются гражданами Ирака, задержанными после незаконного пересечения границы в последние несколько недель, и сейчас они выразили желание вернуться домой. Для них до конца сентября планируют организовать рейс, который вернет их обратно в Ирак.

По информации от источника, следующий рейс для возвращения мигрантов, вероятно, будет следовать в Таджикистан. Большая часть расходов на такие рейсы обычно покрывается из средств ЕС.

Как сообщалось ранее, в соседней Литве около 40 мигрантов захотели воспользоваться программой добровольного возвращения, по которой им предлагают билет и разовую помощь в размере 300 евро.

Напомним, 7 сентября Сейм Польши одобрил введение чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью районах из-за беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов.