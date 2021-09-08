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У Франції з середини жовтня перестануть відшкодовувати вартість ковід-тестів

Середа, 8 вересня 2021, 18:28

У Франції з 15 жовтня перестануть відшкодовувати вартість регулярного тестування на коронавірус для людей, які не мають медичних протипоказань для вакцинації.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це заявив прем’єр-міністр Жан Кастекс.

Розмови про такий крок тривали вже певний час. Після цієї дати тести залишаться безкоштовними тільки для тих, кому не можна вакцинуватися, а також людей із симптомами і контактних осіб хворих на коронавірус.

Також 15 жовтня - крайній термін, коли працівники медичних закладів і сфери піклування повинні вакцинуватися. Зараз у цій категорії вакциновані трохи більше 90%.

Прем’єр закликав переконувати тих громадян, які вагаються з приводу безпечності та доцільності вакцинації.

На цей час у Франції принаймні першою дозою щеплені 88% населення у віці, в якому дозволено робити щеплення, і близько 300 000 людей з-поміж тих, кого вакцинували серед перших, записались на щеплення підсилюючою третьою дозою. 

Франція - одна з країн, що вже запровадили широке застосування ковід-сертифікату, який посвідчує щеплення, перенесену хворобу або негативний тест, для доступу до низки закладів та послуг.

З 30 серпня працівники ресторанів, перукарень, торгових центрів тощо повинні виходити на роботу тільки з "паспортом здоров’я", відтак здавати тести кожні три дні, якщо не хочуть вакцинуватися.

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Франція Коронавірус
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