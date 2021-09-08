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Во Франции с середины октября перестанут возмещать стоимость ковид-тестов

Среда, 8 сентября 2021, 18:28

Во Франции с 15 октября перестанут возмещать стоимость регулярного тестирования на коронавирус для людей, которые не имеют медицинских противопоказаний для вакцинации.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Разговоры о таком шаге продолжались уже некоторое время. После этой даты тесты останутся бесплатными только для тех, кому нельзя вакцинироваться, а также людей с симптомами и контактных лиц больных коронавирусом.

Также 15 октября - крайний срок, когда работники медицинских учреждений и сферы ухода должны вакцинироваться. Сейчас в этой категории вакцинированы чуть больше 90%.

Премьер призвал убеждать граждан, которые сомневаются по поводу безопасности и целесообразности вакцинации.

Сейчас во Франции по крайней мере первой дозой привиты 88% населения в возрасте, в котором разрешено делать прививку, и около 300 000 человек из тех, кого вакцинировали среди первых, записались на прививку усиливающей третьей дозой.

Франция - одна из стран, уже ввели широкое применение ковид-сертификата, удостоверяющего наличие прививки, перенесенную болезнь или отрицательный тест, для доступа к ряду учреждений и услуг.

С 30 августа сотрудники ресторанов, парикмахерских, торговых центров и т.д. должны выходить на работу только с "паспортом здоровья", поэтому сдавать тесты каждые три дня, если не хотят вакцинироваться.

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Франция Коронавирус
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