В Ісландії відкрили найбільший у світі завод з вилучення вуглекислого газу з атмосфери

В Ісландії почав працювати найбільший у світі завод з відкачування вуглекислого газу із земної атмосфери.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Завод побудували швейцарська компанія Climeworks AG, яка спеціалізується на відкачуванні вуглекислого газу безпосередньо з повітря, та ісландська компанія зі зберігання вуглецю Carbfix.

Завод здатний щороку відкачувати з атмосфери до 4 тисяч тонн CO2. Це еквівалент річних викидів близько 790 автомобілів. За даними Міжнародного енергетичного агентства, торік глобальні викиди CO2 склали 31,5 млрд тонн.

Пряме відкачування є однією з небагатьох технологій вилучення вуглекислого газу з атмосфери, і вчені вважають його життєво важливим для обмеження глобального потепління.

Завод Orca складається з восьми великих контейнерів, схожих за зовнішнім виглядом на ті, що використовуються в судноплавній промисловості. В них використовуються високотехнологічні фільтри та вентилятори для вилучення вуглекислого газу.

Потім ізольований вуглець змішується з водою і закачується глибоко під землю, де він повільно перетворюється на породу. Обидві технології працюють на відновлюваній енергії, отриманій із сусідньої геотермальної електростанції.

Зараз у всьому світі працює 15 заводів прямого збору повітря, які відкачують понад 9 тисяч тонн CO2 на рік.

Нагадаємо, дані Європейської служби з питань зміни клімату Copernicus свідчать, що в Європі цього року було найтепліше літо за всю історію спостережень.

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