В Исландии открыли крупнейший в мире завод по извлечению углекислого газа из атмосферы

В Исландии начал работать крупнейший в мире завод по откачке углекислого газа из земной атмосферы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Завод построили швейцарская компания Climeworks AG, которая специализируется на откачке углекислого газа непосредственно из воздуха, и исландская компания по хранению углерода Carbfix.

Завод способен ежегодно откачивать из атмосферы до 4 тысяч тонн CO2. Это эквивалент годовых выбросов около 790 автомобилей. По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году глобальные выбросы CO2 составили 31,5 млрд тонн.

Прямая откачка является одной из немногих технологий извлечения углекислого газа из атмосферы, и ученые считают ее жизненно важной для ограничения глобального потепления.

Завод Orca состоит из восьми больших контейнеров, похожих внешне на те, что используются в судоходной индустрии. В них используются высокотехнологичные фильтры и вентиляторы для извлечения углекислого газа.

Затем изолированный углерод смешивается с водой и закачивается глубоко под землю, где он медленно превращается в породу. Обе технологии работают на возобновляемой энергии, полученной из соседней геотермальной электростанции.

Сейчас во всем мире работает 15 заводов прямого сбора воздуха, которые откачивают более 9000 тонн CO2 в год.

Напомним, данные Европейской службы по вопросам изменения климата Copernicus свидетельствуют, что в Европе в этом году было самое теплое лето за всю историю наблюдений.

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