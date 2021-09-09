Кулеба розповів, як готуються до першого за 3 роки засідання Комісії Україна-США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про ключові завдання для української частини Комісії стратегічного партнерства Україна-США, яка збереться вперше за три роки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

По-перше, зазначив він, потрібно змінити структуру Комісії, щоб зробити її ефективнішою.

По-друге - внести на розгляд американської сторони український проєкт нової Хартії стратегічного партнерства.

Третє завдання - підготувати до розгляду план трансформації України, який Володимир Зеленський представив під час візиту у США.

"План трансформації - це набір конкретних інвестиційних проєктів в Україні, які змінять нашу державу, зроблять її сильнішою, а Комісія стратегічного партнерства - це той інструмент, який дозволить розглянути ці проєкти задля пошуку фінансування та американських бізнес-партнерів для їх реалізації", - зазначив Дмитро Кулеба.

За його словами, МЗС вже провело засідання української частини Комісії і на ньому почали готувати пропозиції для обговорення на майбутньому спільному засіданні Комісії, а також тексту нової Хартії стратегічного партнерства Україна-США.

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