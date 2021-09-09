Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кулеба розповів, як готуються до першого за 3 роки засідання Комісії Україна-США

Четвер, 9 вересня 2021, 13:18

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про ключові завдання для української частини Комісії стратегічного партнерства Україна-США, яка збереться вперше за три роки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

По-перше, зазначив він, потрібно змінити структуру Комісії, щоб зробити її ефективнішою.

По-друге - внести на розгляд американської сторони український проєкт нової Хартії стратегічного партнерства.

Третє завдання - підготувати до розгляду план трансформації України, який Володимир Зеленський представив під час візиту у США.

"План трансформації - це набір конкретних інвестиційних проєктів в Україні, які змінять нашу державу, зроблять її сильнішою, а Комісія стратегічного партнерства - це той інструмент, який дозволить розглянути ці проєкти задля пошуку фінансування та американських бізнес-партнерів для їх реалізації", - зазначив Дмитро Кулеба.

За його словами, МЗС вже провело засідання української частини Комісії і на ньому почали готувати пропозиції для обговорення на майбутньому спільному засіданні Комісії, а також тексту нової Хартії стратегічного партнерства Україна-США.

Читайте також: Допомога усюди, крім НАТО: що пообіцяли один одному Зеленський та Байден.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
МЗС США
powered by lun.ua

Статті

Мігранти, російська загроза та шлях до ЄС без "морквинок": що об'єднує Україну та Латвію

Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс: На сьогодні Україна не дуже відрізняється від країн, які є офіційними кандидатами на членство у ЄС.
9 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Баланс між бізнесом та державою: як працює митниця у ЄС і що має впровадити Україна

Митниця повинна не заважати міжнародній торгівлі, кажуть у ЄС. Це правда, проте вона також мусить захищати інтереси держави. Як це поєднати?
9 вересня 2021 — Вітяніс Алішаускас, EU4PFM

Варшава під загрозою санкцій: куди заведе конфлікт Польщі та ЄС

Польща та Єврокомісія – за крок до повноцінного конфлікту. Атаки Варшави на судову владу та права ЛГБТ незабаром можуть вилитися у санкції.
8 вересня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко