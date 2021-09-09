Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кулеба рассказал, как готовятся к первому за три года заседанию Комиссии Украина-США

Четверг, 9 сентября 2021, 13:18

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о ключевых задачах для украинской части Комиссии стратегического партнерства Украина-США, которая соберется впервые за три года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во-первых, отметил он, нужно изменить структуру Комиссии, чтобы сделать ее более эффективной.

Во-вторых - внести на рассмотрение американской стороны украинский проект новой Хартии стратегического партнерства.

Третья задача - подготовить к рассмотрению план трансформации Украины, который Владимир Зеленский представил во время визита в США.

"План трансформации - это набор конкретных инвестиционных проектов в Украине, которые изменят наше государство, сделают его сильнее, а Комиссия стратегического партнерства - это тот инструмент, который позволит рассмотреть эти проекты для поиска финансирования и американских бизнес-партнеров для их реализации", - отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, МИД уже провел заседание украинской части Комиссии и на нем начали готовить предложения для обсуждения на предстоящем совместном заседании Комиссии, а также текст новой Хартии стратегического партнерства Украина-США.

Читайте также: Помощь везде, кроме НАТО: что пообещали друг другу Зеленский и Байден.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
МИД США
powered by lun.ua

Статьи

Мигранты, российская угроза и путь в ЕС без "морковок": что объединяет Украину и Латвию

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс: На сегодня Украина не сильно отличается от стран, которые являются официальными кандидатами на членство в ЕС.
9 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Баланс между бизнесом и государством: как работает таможня в ЕС и что нужно внедрить Украине

Таможня должна не мешать международной торговле, говорят в ЕС. Это правда, но она также должна защищать интересы государства. Как это совместить? (укр.)
9 сентября 2021 — Витянис Алишаускас, EU4PFM

Варшава под угрозой санкций: куда заведет конфликт Польши и ЕС

Польша и Еврокомиссия – в шаге от полноценного конфликта. Атаки Варшавы на судебную власть и права ЛГБТ вскоре могут вылиться в санкции.
8 сентября 2021 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко