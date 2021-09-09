Кулеба рассказал, как готовятся к первому за три года заседанию Комиссии Украина-США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о ключевых задачах для украинской части Комиссии стратегического партнерства Украина-США, которая соберется впервые за три года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во-первых, отметил он, нужно изменить структуру Комиссии, чтобы сделать ее более эффективной.

Во-вторых - внести на рассмотрение американской стороны украинский проект новой Хартии стратегического партнерства.

Третья задача - подготовить к рассмотрению план трансформации Украины, который Владимир Зеленский представил во время визита в США.

"План трансформации - это набор конкретных инвестиционных проектов в Украине, которые изменят наше государство, сделают его сильнее, а Комиссия стратегического партнерства - это тот инструмент, который позволит рассмотреть эти проекты для поиска финансирования и американских бизнес-партнеров для их реализации", - отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, МИД уже провел заседание украинской части Комиссии и на нем начали готовить предложения для обсуждения на предстоящем совместном заседании Комиссии, а также текст новой Хартии стратегического партнерства Украина-США.

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