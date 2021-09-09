Азербайджан і Туреччина проводять військові навчання у районі, відвойованому у Вірменії

Військові Азербайджану і Туреччини проводять спільні тактичні навчання з бойовою стрільбою у Лачинському районі, який Азербайджан відвоював у Вірменії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило турецьке інформагентство Anadolu, посилаючись на заяву Міноборони Азербайджану.

"Навчання проводяться згідно з угодою про військову співпрацю між Азербайджаном і Туреччиною", - зазначають у повідомленні.

Зазначається, що солдати відпрацьовували розвідку в місцевості зі складним рельєфом, організацію засідок на дорогах, виявлення і знищення диверсійних груп та непомітне наближення до уявного противника.

На початку грудня офіційний Баку заявив про набуття контролю за Лачинським районом. Це була третя та остання передача Азербайджану територій так званої "буферної зони", які на момент оголошення "перемир’я" – завершення бойових дій – залишалися під контролем Єревана. Йдеться про азербайджанські райони, які розділяють Вірменію і Карабах, окуповані Вірменією ще на початку 90-х.

Єдиним винятком, що не перейшов під контроль Баку, став Лачинський коридор – смуга завширшки 5 кілометрів із дорогою, що поєднує Вірменію із Нагірним Карабахом.

Зважаючи на те, що цей коридор включає місто Лачин (яке і до війни було заселене переважно азербайджанцями), для Вірменії мають протягом 3 років побудувати іншу транспортну артерію до Карабаху, після чого азербайджанці зможуть повернутися і до Лачина.

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