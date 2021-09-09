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Азербайджан и Турция проводят военные учения в районе, отвоёванном у Армении

Четверг, 9 сентября 2021, 15:40

Военные Азербайджана и Турции проводят совместные тактические учения с боевой стрельбой в Лачинском районе, который Азербайджан отвоевал у Армении.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило турецкое информагентство Anadolu, ссылаясь на заявление Минобороны Азербайджана.

"Учения проводятся согласно договору о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что солдаты отрабатывали разведку в местности со сложным рельефом, организацию засад на дорогах, выявления и уничтожения диверсионных групп и незаметного приближения к воображаемому противнику.

В начале декабря официальный Баку заявил о получении контроля над Лачинским районом. Это была третья и последняя передача Азербайджану территорий так называемой "буферной зоны", которые на момент объявления "перемирия" - завершения боевых действий - оставались под контролем Еревана. Речь идет об азербайджанских районах, которые разделяют Армению и Карабах, оккупированных Арменией еще в начале 1990-х.

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Единственным исключением, не перешедшим под контроль Баку, стал Лачинский коридор - полоса шириной 5 километров с дорогой, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом.

Поскольку этот коридор включает город Лачин (который и до войны был заселен преимущественно азербайджанцами), для Армении должны в течение трех лет построить другую транспортную артерию в Карабах, после чего азербайджанцы смогут вернуться и к Лачина.

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