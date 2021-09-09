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Туреччина перетнула позначку у 100 млн щеплень від коронавірусу

Четвер, 9 вересня 2021, 16:07

Загальна кількість зроблених у Туреччині щеплень від коронавірусу перевищила 100 мільйонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Повне щеплення від COVID-19 отримали вже близько 40 млн людей із близько 84-мільйонного населення Туреччини. Щонайменш одну дозу отримали 51 млн та понад 9 мільйонів вже вакциновані підсилюючою третьою дозою. 

Вакцинаційна кампанія в країні триває з середини січня. Туреччина почала вакцинацію препаратом китайської Sinovac, згодом почала використовувати також вакцину Pfizer/BioNTech

За словами міністра охорони здоров’я Фахреттіна Коджі, 90% пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусом, зараз складають люди, які зовсім не були щеплені або не завершили вакцинацію. 

Нагадаємо, нещодавно Туреччина впровадила вимогу тестів для нещеплених громадян - для користування міжміським транспортом, відвідання великих заходів тощо. 

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Туреччина Вакцини
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