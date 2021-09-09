Турция перешла отметку в 100 млн прививок от коронавируса

Общее количество сделанных в Турции прививок от коронавируса превысило 100 млн.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Полную вакцинацию от COVID-19 прошли уже около 40 млн человек из около 84-миллионного населения Турции. По меньшей мере одну дозу получили 51 млн, и более 9 млн уже вакцинированы усиливающей третьей дозой.

Прививочная кампания в стране продолжается с середины января. Турция начала вакцинацию препаратом китайской Sinovac, впоследствии начала использовать также вакцину Pfizer/BioNTech

По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджи, 90% пациентов, госпитализированных с коронавирусом, сейчас составляют люди, которые совсем не были привиты или не закончили вакцинацию.

Напомним, недавно Турция ввела дополнительные ограничения для непривитых граждан - без прививки для пользования междугородным транспортом или посещения крупных мероприятий, вроде концертов, необходимо предоставлять отрицательный результат теста.

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