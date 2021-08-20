Туреччина запроваджує обов’язкові тести для невакцинованих

Уряд Туреччини оголосив про запровадження нових правил з метою збільшити темпи вакцинації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Нові правила зосереджені на поновленні очного навчання наступного місяця. Вчителів та співробітників початкових класів, науковців та студентів вищих навчальних закладів проситимуть регулярно проходити ПЛР-тести, якщо вони не щеплені.

Виступаючи після засідання уряду, президент Реджеп Таїп Ердоган сказав, що нещепленим людям потрібно буде проходити ПЛР-тести принаймні двічі на тиждень після відкриття шкіл 6 вересня.

Ердоган також оголосив про обов'язкові тести для людей, які відвідують масові заходи в театрах, кінотеатрах та концертних залах, а також для міжміських автобусних подорожей та польотів.

Туреччина зняла більшість обмежень, пов'язаних з COVID-19, 1 липня, включаючи комендантську годину, після того, як кількість випадків значно скоротилася після жорсткого карантину. Водночас, вона відкрила свою програму вакцинації для більшої кількості людей, і в даний час усі люди у віці від 15 років і старше мають право на щеплення.

Хоча обов’язкові маски та правила соціального дистанціювання залишаються в силі, останнім часом у країні спостерігається стрибок кількості щоденних випадків, що пов’язано з більшою мобільністю після припинення обмежень.

Влада неодноразово заявляла, що не розглядає можливість відновлення обмежень, але висловила рішучість охопити більше людей у ​​програмі вакцинації. Наразі було введено понад 87,2 млн доз, причому 34,4 млн людей отримали обидві дози вакцин Sinovac або Pfizer-BioNTech. Однак 18 мільйонів людей залишаються не охопленими програмою вакцинації.