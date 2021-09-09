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У Франції помилково вакцинували від коронавірусу кількох школярів, молодших 12 років

Четвер, 9 вересня 2021, 17:34

У приватній школі у Ренні вакцину від коронавірусу помилково ввели чотирьом школярам, яким ще не було повних 12 років, тоді як препарат дозволений для застосування для групи від 12 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Щеплення у школі проводилися з ініціативи регіонального Агентства охорони здоров’я Бретані та адміністрації навчального закладу. 

"До повних 12 років їм залишилося від одного до кількох місяців… Ми намагаємося встановити причини цієї помилки", - повідомили в регіональному Агентстві охорони здоров’я, підтвердивши інформацію, яку раніше поширили ЗМІ. 

Всього у школі першою дозою вакцинували 25 учнів, за згодою їхніх батьків. 

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Нагадаємо, у Франції триває вакцинація підлітків 12-16 років. З 30 вересня на цю вікову групу почне поширюватися вимога ковід-сертифіката для доступу до низки послуг, що вже діє для старших людей. 

На цей час принаймні першою дозою щеплені 88% населення у віці, в якому дозволено робити щеплення, і близько 300 000 людей з-поміж тих, кого вакцинували серед перших, записались на щеплення підсилюючою третьою дозою. 

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Франція Коронавірус Вакцини
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