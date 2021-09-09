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Во Франции по ошибке вакцинировали от коронавируса нескольких школьников младше 12 лет

Четверг, 9 сентября 2021, 17:34

В частной школе в Ренне вакцину от коронавируса ошибочно ввели четырем школьникам, которым еще не было полных 12 лет, тогда как препарат разрешен к применению для группы от 12 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Прививки в школе проводились по инициативе регионального Агентства здравоохранения Бретани и администрации учебного заведения.

"До полных 12 лет им не хватает от одного до нескольких месяцев... Мы пытаемся установить причины этой ошибки", - сообщили в региональном Агентстве здравоохранения, подтвердив информацию, которую ранее распространили СМИ.

Всего в школе первой дозой вакцинировали 25 учеников, с согласия их родителей.

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Напомним, во Франции продолжается вакцинация подростков 12-16 лет. С 30 сентября на эту возрастную группу начнет распространяться требование ковид-сертификата для доступа к ряду услуг, которое уже действует для старших людей.

В настоящее время по крайней мере первой дозой привиты 88% населения в возрасте, в котором разрешено делать прививки, и около 300 000 человек из тех, кого вакцинировали среди первых, записались на прививку усиливающей третьей дозой.

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Франция Коронавирус Вакцины
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