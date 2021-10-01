Саакашвили заявил о приезде в Грузию, где его угрожают арестовать

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя 8 лет", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Позже он опубликовал видео, на котором говорит, что находится в Батуми. Однако съемка ведется в темное время суток, и определить по видео, действительно ли это Батуми, невозможно.

Депутат Ника Оболадзе от грузинской партии "Единое национальное движение", учредителем которой является Саакашвили, заявил, что бывший президент действительно прибыл в Грузию.

"По моей информации, это правда, да. Он прокомментирует. У меня нет информации о том, как он приехал в Грузию. У меня нет связи, но у меня есть информация, что это правда", - сказал Оболадзе в комментарии "Рустави 2".

Другой член ЕНД, Бачо Долидзе, заявил, что у него нет больше информации, чем то, что распространял Саакашвили.

"Я прошу дождаться его дальнейших заявлений. Вы только подтверждаете то, что всем уже известно - у меня нет другой информации. Ни у кого нет информации больше, чем у вас", - сказал Долидзе.

Напомним, в начале недели Саакашвили опубликовал в соцсетях фото своего билета в Грузию в день местных выборов; премьер Ираклий Гарибашвили напомнил, что по возвращении его ждет тюрьма.

ОБНОВЛЕНО: вечером полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили, где он пытается демонстрировать, что не расстроен таким развитием событий.

Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция, проживая в Европе, США и в Украине. Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

Весной 2020 года после назначения Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине Грузия отозвала своего посла для консультаций, он вернулся в Киев почти после года перерыва.

После того напряжения в отношениях между странами неоднократно добавляли заявления Саакашвили о политической ситуации в Грузии вскоре перед парламентскими выборами. В МИД Украины отметили, что Михеил Саакашвили в своих комментариях не представляет позицию Украины.