15 європейських країн створили нову природоохоронну зону в Атлантиці

Уряди 15 країн Північно-Східної Атлантики у п’ятницю створили нову охоронювану територію океану, яка, за їхніми словами, більша за об’єднану масу суші Німеччини та Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Країни визначили морську охоронювану територію для морських птахів площею майже 600 000 квадратних кілометрів в рамках своїх зусиль щодо збереження та сталості морського біорізноманіття.

Природоохоронна зона вважається вирішальною для годівлі та розмноження місцевих та мігруючих морських птахів.

Представники урядів на зустрічі в Португалії також дали благословення новій екологічній стратегії Північно-Східної Атлантики, яка передбачає зобов’язання зменшити вплив зміни клімату та закислення океану, втрати біорізноманіття та забруднення, включаючи забруднення моря пластиком.

План передбачає зменшення сміття в морі на 50% до 2025 року та на 75% до 2030 року.

15 країн належать до так званої Конвенції OSPAR. Це Німеччина, Бельгія, Данія, Іспанія, Фінляндія, Франція, Ірландія, Ісландія, Люксембург, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Велика Британія, Швеція та Швейцарія. Європейський Союз також є стороною домовленостей.