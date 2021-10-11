Уряд США відновлює щорічну лотерею Green Card

Уряд США офіційно відкрив програму візових лотерей на початку нового фінансового року, відому як Green Card, що дає право на постійне проживання у США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Voice of America.

Адміністрація Байдена оголосила, що розпочалася реєстрація на програму отримання віз для іммігрантів на 2023 рік. Конгрес санкціонував видачу 55 000 зелених карт на рік для іммігрантів по всьому світу для сприяння різноманітності в США

Реєстрація розпочинається задовго до початку фінансового року - в даному випадку 2023 року - щоб дати час для розгляду заяв.

Приймаючи нові заявки, чиновники США визнають серйозні відставання в обробці існуючих, багато з яких були подані ще за часів колишньої адміністрації Трампа і були уповільнені в розгляді через пандемію.

Програма роздачі віз в останні роки перебувала під загрозою через дії адміністрації колишнього президента Дональда Трампа.

У 2017 році Трамп оголосив про низку дій, які заборонили людям із країн з мусульманською більшістю прибувати до США.

Потім, у березні 2020 року, Трамп закрив консульства по всьому світу на тлі пандемії коронавірусу. Згодом його адміністрація оголосила про заборону деяких імміграційних віз, стверджуючи, що це необхідно для захисту американської економіки.