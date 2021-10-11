Правительство США возобновляет ежегодную лотерею Green Card

Правительство США официально открыло программу визовых лотерей в начале нового финансового года, известную как Green Card, которая дает право на постоянное проживание в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Voice of America.

Администрация Байдена объявила, что началась регистрация на программу получения виз для иммигрантов в 2023 году. Конгресс санкционировал выдачу 55000 зеленых карт в год для иммигрантов по всему миру для содействия разнообразия в США

Регистрация начинается задолго до начала финансового года - в данном случае 2023 - чтобы дать время для рассмотрения заявлений.

Принимая новые заявки, чиновники США признают серьезные отставания в обработке существующих, многие из которых были представлены еще во времена прежней администрации Трампа и были замедлены в рассмотрении из-за пандемии.

Программа раздачи виз в последние годы находилась под угрозой из-за действий администрации бывшего президента Дональда Трампа.

В 2017 году Трамп объявил о ряде действий, которые запретили людям из стран с мусульманским большинством прибывать в США.

Затем, в марте 2020 года, Трамп закрыл консульства по всему миру на фоне пандемии коронавируса. Впоследствии его администрация объявила о запрете некоторых иммиграционных виз, утверждая, что это необходимо для защиты американской экономики.