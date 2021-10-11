Київ впевнений, що суд в Гаазі визнає юрисдикцію у морській справі України проти РФ

Арбітражний трибунал Міжнародного суду ООН 11 жовтня розпочинає слухання у справі про захоплення Росією українських кораблів і моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС.

Як зазначається, слухання, що проходитимуть в Арбітражі, стосуватимуться заперечень Росією юрисдикції Арбітражу.

В МЗС нагадали, що справа стосується порушень Російською Федерацією Конвенції ООН з морського права, коли 25 листопада 2018 року Росія заарештувала три українські військово-морські кораблі та 24 членів їхніх екіпажів у Чорному морі. Росія і надалі продовжувала утримувати українські судна близько одного року, а членів екіпажу протягом дев’яти з половиною місяців, а також здійснювати щодо них кримінальне переслідування за законодавством Російської Федерації. Разом з тим, відповідно до Конвенції ООН з морського права, військові кораблі та їхні екіпажі наділяються абсолютним імунітетом, що забороняє іноземним державам оглядати, накладати арешт, утримувати судно та здійснювати судове переслідування.

"Такі дії Російської Федерації є порушенням фундаментальних принципів міжнародного права. Україна вже довела грубе порушення міжнародного права з боку РФ, коли Міжнародний трибунал з морського права наклав обов’язкові до виконання тимчасові заходи, які вимагали від Росії негайно звільнити три українські військово-морські судна та 24 затриманих українських моряків" - йдеться у заяві.

"Україна відповість на заперечення Росії щодо юрисдикції на усних слуханнях. Україна впевнена, що Трибунал визнає юрисдикцію по цій справі і Росія понесе відповідальність за грубі порушення морського права", - заявили в МЗС.

Росія представить свою позицію 11 жовтня, а Україна – 12 жовтня. Слухання розпочнуться о 14:00 за київським часом.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі у слуханнях Арбітражного трибуналу у справі України проти Росії щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів.