Киев уверен, что суд в Гааге признает юрисдикцию в морском деле Украины против РФ

Арбитражный трибунал Международного суда ООН 11 октября начинает слушания по делу о захвате Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД.

Как отмечается, слушания, которые пройдут в Арбитраже, касаться отрицаний Россией юрисдикции Арбитража.

В МИД напомнили, что дело касается нарушений Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву, когда 25 ноября 2018 Россия арестовала три украинские военно-морские корабли и 24 членов их экипажей в Черном море. Россия и дальше продолжала удерживать украинские суда около года, а членов экипажа в течение девяти с половиной месяцев, а также осуществлять по ним уголовное преследование по законодательству Российской Федерации. Вместе с тем, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом, запрещающий иностранным государствам осматривать, накладывать арест, содержать судно и осуществлять судебное преследование.

"Такие действия Российской Федерации является нарушением фундаментальных принципов международного права. Украина уже доказала грубое нарушение международного права со стороны РФ, когда Международный трибунал по морскому праву наложил обязательные к исполнению временные меры, которые требовали от России немедленно освободить три украинские военно-морские суда и 24 задержанных украинских моряков ", - говорится в заявлении.

"Украина ответит на возражения России относительно юрисдикции на устных слушаниях. Украина уверена, что Трибунал признает юрисдикцию по этому делу и Россия понесет ответственность за грубые нарушения морского права "-заявили в МИД.

Россия представит свою позицию 11 октября, а Украина - 12 октября. Слушания начнутся в 14:00 по киевскому времени.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в слушаниях Арбитражного трибунала по делу Украины против России по задержанию украинских военно-морских судов и членов их экипажей.