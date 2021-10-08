Зеленський затвердив склад делегації для арбітражу щодо затриманих РФ українських моряків і суден

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі у слуханнях Арбітражного трибуналу у справі України проти Росії щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів.

Про це йдеться в указі глави держави, оприлюдненому 8 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

Главою делегації і агентом України стала директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Оксана Золотарьова.

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До складу делегації увійшли представник України при ЄС, заступник агента України Всеволод Ченцов, помічник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з правової роботи - начальник юридичної служби Леонід Залюбовський, заступник директора департаменту - начальник відділу міжнародних спорів Департаменту міжнародного права МЗС Андрій Пасічник, начальник штабу - заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Тарасов.

Главі делегації дозволено залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України представників державних органів адвокатів, радників, експертів і технічних працівників.

Арбітражний трибунал Міжнародного суду ООН 11 жовтня розпочне слухання у справі про захоплення Росією українських кораблів і моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

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Українська сторона доводить протиправність поведінки РФ стосовно України, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та протиправного суду проти моряків, які 9 місяців провели в російській тюрмі, повідомив раніше глава МЗС Дмитро Кулеба.

25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов'язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" та 24 членів їхніх екіпажів.

7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.