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Франція посилила правила в’їзду для українців

Понеділок, 11 жовтня 2021, 15:37

Франція з 11 жовтня внесла Україну до так званої "помаранчевої зони", посиливши правила в’їзду для українців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби"

"Франція від 11 жовтня посилює правила в'їзду для українців. Країну мають право відвідувати громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer та від моменту отримання останньої дози пройшло 7 днів (28 днів у випадку Johnson and Johnson)" - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням на сайті МВС Франції, з 11 жовтня Україна віднесена до "помаранчевої зони", які характеризуються високим поширенням вірусу, але в контрольованих пропорціях.

Це означає, що у разі відсутності підтвердження вакцинації препаратами Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield та Janssen мандрівник повинен надати вагому причину для в’їзду.

Як повідомлялося, уряд Німеччини вніс Україну до списку країн з високим рівнем ризику зараження коронавірусом.

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