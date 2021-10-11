Франция ужесточила правила въезда для украинцев

Франция с 11 октября внесла Украину в так называемую "оранжевую зону", усилив правила въезда для украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Франция с 11 октября ужесточает правила въезда для украинцев. Страну имеют право посещать граждане, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и с момента получения последней дозы прошло 7 дней (28 дней в случае Johnson and Johnson)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению на сайте МВД Франции, с 11 октября Украина отнесена к "оранжевой зоне", которая характеризуется высоким распространением вируса, но в контролируемых пропорциях.

Это означает, что в случае отсутствия подтверждения вакцинации препаратами Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Janssen путешественник должен предоставить вескую причину для въезда.

Как сообщалось, правительство Германии внесло Украину в список стран с высоким уровнем риска заражения коронавирусом.