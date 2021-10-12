Словенія вимагає від ЄС чіткішого маркування походження меду
Словенія тисне на Європейський Союз, вимагаючи більш конкретного маркування меду щодо країни походження.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Міністр сільського господарства Йозе Подгоршек заявив, що споживачі повинні мати можливість чітко бачити, з якої країни надходять різні сорти меду в сумішах.
Правила зараз вказують, що якщо мед з ЄС змішується з імпортним медом з Китаю, це повинно бути вказано на упаковці тільки як суміш меду з ЄС та інших країн.
Теоретично невелику кількість меду з ЄС можна змішувати з великою кількістю більш дешевих імпортних сумішей, при цьому споживачі не можуть чітко визначити це.
"Оновлення правил маркування медових сумішей є ключовим пріоритетом головування Словенії в ЄС, і підтримка, виражена сьогодні державами-членами, наближає нас до досягнення цієї важливої мети", - сказав Подгоршек.
За його словами, оновлення правил також підвищить конкурентоспроможність бджолярів з ЄС на міжнародному ринку.
Німеччина також висловила принципову підтримку більш точного маркування на початку року.