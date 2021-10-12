Словенія вимагає від ЄС чіткішого маркування походження меду

Словенія тисне на Європейський Союз, вимагаючи більш конкретного маркування меду щодо країни походження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Міністр сільського господарства Йозе Подгоршек заявив, що споживачі повинні мати можливість чітко бачити, з якої країни надходять різні сорти меду в сумішах.

Правила зараз вказують, що якщо мед з ЄС змішується з імпортним медом з Китаю, це повинно бути вказано на упаковці тільки як суміш меду з ЄС та інших країн.

Теоретично невелику кількість меду з ЄС можна змішувати з великою кількістю більш дешевих імпортних сумішей, при цьому споживачі не можуть чітко визначити це.

"Оновлення правил маркування медових сумішей є ключовим пріоритетом головування Словенії в ЄС, і підтримка, виражена сьогодні державами-членами, наближає нас до досягнення цієї важливої ​​мети", - сказав Подгоршек.

За його словами, оновлення правил також підвищить конкурентоспроможність бджолярів з ЄС на міжнародному ринку.

Німеччина також висловила принципову підтримку більш точного маркування на початку року.