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Словения требует от ЕС более четкой маркировки происхождения меда

Вторник, 12 октября 2021, 09:04

Словения оказывает давление на Европейский Союз, требуя более конкретной маркировки меда в отношении страны происхождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Министр сельского хозяйства Йозе Подгоршек заявил, что потребители должны иметь возможность четко видеть, из какой страны поступают различные сорта меда в смесях.

Правила сейчас указывают, что если мед из ЕС смешивается с импортным медом из Китая, это должно быть указано на упаковке только как смесь меда из ЕС и других стран.

Теоретически небольшое количество меда из ЕС можно смешивать с большим количеством более дешевых импортных смесей, при этом потребители не могут четко определить это.

"Обновление правил маркировки медовых смесей является ключевым приоритетом председательства Словении в ЕС, и поддержка, выраженная сегодня государствами-членами, приближает нас к достижению этой важной цели", - сказал Подгоршек.

По его словам, обновление правил также повысит конкурентоспособность пчеловодов из ЕС на международном рынке.

Германия также выразила принципиальную поддержку более точной маркировки в начале года.

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