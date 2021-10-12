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Саміт Україна-ЄС розпочався в Києві

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Вівторок, 12 жовтня 2021, 09:54

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві розпочався щорічний саміт Україна-ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Радий вітати Урсулу фон дер Ляєн та Шарля Мішеля в Україні. Я впевнений, що сьогоднішній діалог у рамках XXIII саміту Україна-ЄС буде плідним і надалі сприятиме інтеграції України у європейське співтовариство", - йдеться у повідомленні президента у Twitter.

На саміті буде підписано три документи між Україною та ЄС: угоди про спільний авіаційний простір, про асоціацію України з європейською програмою фінансування досліджень та інновацій Horizon Europe і з програмою Creative Europe.

Також на саміті оголосять про підтримку Євросоюзу, що має залучити кількамільярдні інвестиції до України.

Як очікується, учасники саміту ще раз засвідчать відданість подальшій політичній асоціації та економічній інтеграції України з ЄС, а також непохитну підтримку Євросоюзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

За результатами саміту буде прийнята спільна декларація. Лідери ЄС та України після завершення дадуть спільну пресконференцію.

Детальніше читайте у статті 5 кроків назустріч Європі: з чим виходить Київ на саміт Україна-ЄС

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Саміт Україна-ЄС
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