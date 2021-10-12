Саміт Україна-ЄС розпочався в Києві

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві розпочався щорічний саміт Україна-ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Радий вітати Урсулу фон дер Ляєн та Шарля Мішеля в Україні. Я впевнений, що сьогоднішній діалог у рамках XXIII саміту Україна-ЄС буде плідним і надалі сприятиме інтеграції України у європейське співтовариство", - йдеться у повідомленні президента у Twitter.

Glad to welcome @vonderleyen and @CharlesMichel to Ukraine. I am confident that today's dialogue in the framework of the XXIII Ukraine-EU Summit will be fruitful and will further promote 🇺🇦’s integration into the European community. pic.twitter.com/Mi9bpsYzGZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2021

На саміті буде підписано три документи між Україною та ЄС: угоди про спільний авіаційний простір, про асоціацію України з європейською програмою фінансування досліджень та інновацій Horizon Europe і з програмою Creative Europe.

Також на саміті оголосять про підтримку Євросоюзу, що має залучити кількамільярдні інвестиції до України.

Як очікується, учасники саміту ще раз засвідчать відданість подальшій політичній асоціації та економічній інтеграції України з ЄС, а також непохитну підтримку Євросоюзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

За результатами саміту буде прийнята спільна декларація. Лідери ЄС та України після завершення дадуть спільну пресконференцію.

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