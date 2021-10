Саміт Україна-ЄС розпочався в Києві

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві розпочався щорічний саміт Україна-ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Радий вітати Урсулу фон дер Ляєн та Шарля Мішеля в Україні. Я впевнений, що сьогоднішній діалог у рамках XXIII саміту Україна-ЄС буде плідним і надалі сприятиме інтеграції України у європейське співтовариство", - йдеться у повідомленні президента у Twitter.

Glad to welcome @vonderleyen and @CharlesMichel to Ukraine. I am confident that today's dialogue in the framework of the XXIII Ukraine-EU Summit will be fruitful and will further promote 🇺🇦’s integration into the European community. pic.twitter.com/Mi9bpsYzGZ