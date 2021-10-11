Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

На саміті Україна-ЄС підпишуть угоду про "відкрите небо": джерела ЄП

Понеділок, 11 жовтня 2021, 10:29

На саміті Україна-ЄС, що відбудеться 12 жовтня, планується підписання довгоочікуваної угоди про "відкрите небо".

Як пише "Європейська правда", про це повідомив журналістам напередодні саміту високопосадовець ЄС, що спілкувався на умовах анонімності.

За його словами, серед трьох угод, які планують підписати у Києві, буде Угода про спільний авіаційний простір, парафована ще у 2013 році.

Читайте також
Ryanair планує "агресивне розширення" в Україні після угоди про "відкрите небо" з ЄС

"Одним з наслідків має бути вхід до України нових лоукост-авіаліній та підвищення туристичної привабливості України. Саме це ми бачили у інших країнах, які підписали подібну угоду, зокрема, у Грузії", - зазначив європосадовець.

Нагадаємо, 28 червня Рада ЄС дала згоду на підписання з трьома країнами, у тому числі Україною, Угоди про спільний авіаційний простір. 

Угода має на меті урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.

Вона була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара. Підписання очікувалося 11 лютого у Брюсселі, але на початку лютого в офісі президента заявили, що підписання зірвалося.

Читайте також: Не тільки лоукостери: коли запрацює та що змінить "відкрите небо" з ЄС.

Читайте також: Проміжна інтеграція: як ЄС вирішити питання членства для України, Грузії та Молдови.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
відкрите небо
powered by lun.ua

Статті

5 кроків назустріч Європі: з чим виходить Київ на саміт Україна-ЄС

Чи була Україна успішною у впровадженні євроінтеграційних реформ? Що зроблено за рік командою Офісу реформ Кабінету міністрів?
12 жовтня 2021 — Команда Офісу реформ Кабінету міністрів

Корупційний землетрус: як в Австрії звільнили прем'єра та що чекає на країну

Себастьян Курц вже вдруге йде у відставки з посади канцлера Австрії. Проте цього разу все серйозніше. Чи вплине це на зовнішній курс Відня?
11 жовтня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС

Україна, Грузія і Молдова отримають усі практичні блага, якими користуються держави-члени ЄС. "Усе, крім інститутів", відповідно до формули Романо Проді.
11 жовтня 2021 — Андрюс Кубілюс, євродепутат; Рамунас Станьоніс