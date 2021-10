Саммит Украина-ЕС начался в Киеве

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве начался ежегодный саммит Украина-ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Рад приветствовать Урсулу фон дер Ляйен и Шарля Мишеля в Украине. Я уверен, что сегодняшний диалог в рамках XXIII саммита Украина-ЕС будет плодотворным и в дальнейшем будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество", - говорится в сообщении президента в Twitter.

Glad to welcome @vonderleyen and @CharlesMichel to Ukraine. I am confident that today's dialogue in the framework of the XXIII Ukraine-EU Summit will be fruitful and will further promote 🇺🇦’s integration into the European community. pic.twitter.com/Mi9bpsYzGZ