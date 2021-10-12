Саммит Украина-ЕС начался в Киеве

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве начался ежегодный саммит Украина-ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Рад приветствовать Урсулу фон дер Ляйен и Шарля Мишеля в Украине. Я уверен, что сегодняшний диалог в рамках XXIII саммита Украина-ЕС будет плодотворным и в дальнейшем будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество", - говорится в сообщении президента в Twitter.

Glad to welcome @vonderleyen and @CharlesMichel to Ukraine. I am confident that today's dialogue in the framework of the XXIII Ukraine-EU Summit will be fruitful and will further promote 🇺🇦’s integration into the European community. pic.twitter.com/Mi9bpsYzGZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2021

На саммите будут подписаны три документа между Украиной и ЕС: соглашения об общем авиационном пространстве, об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe и программу Creative Europe.

Также на саммите Украина-ЕС объявят о поддержке Евросоюза, что должно привлечь несколько миллиардов инвестиций в Украину.

Как ожидается, участники саммита еще раз подтвердят приверженность дальнейшей политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

По результатам саммита будет принята совместная декларация. Лидеры ЕС и Украины по завершении дадут совместную пресс-конференцию.

Подробнее читайте в статье 5 шагов навстречу Европе: с чем выходит Киев на саммит Украина-ЕС

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