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Україна та ЄС підписали на саміті ще дві угоди

Вівторок, 12 жовтня 2021, 13:36

На саміті Україна ЄС було підписано угоди про участь України у програмах "Горизонт Європа" та "Креативна Європа".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.

Зокрема, підписано угоду про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій "Горизонт Європа" та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021-2025), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій "Горизонт Європа".

"Підписання документа забезпечить правову базу для співпраці у науковій і науково-технічній сфері та створить передумови, необхідні для прискорення становлення України як впливової європейської держави шляхом розширення міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечить необхідні кроки для інтеграції нашої країни до Європейського дослідницького простору", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, програма "Горизонт Європа" на 2021-2027 роки – це найбільша програма ЄС з фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом понад 95,5 млрд євро.

Також було підписано угоду про участь України у програмі "Креативна Європа" (2021-2027).

"Метою укладення Угоди є участь нашої країни у програмі ЄС "Креативна Європа" на 2021-2027 роки, спрямованій на підтримку та посилення конкурентоспроможності європейського культурного, креативного та аудіовізуального секторів, а також розвиток та просування культурного й мовного розмаїття та збереження європейської культурної спадщини", - пояснили в пресслужбі президента.

Програма має бюджет 2,4 млрд євро та реалізується за трьома напрямами: культура, медіа та міжсекторальна взаємодія.

Як повідомлялося, Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо".

Повний текст спільної заяви: Боротьба з олігархами, допомога та реформи: про що домовилися на саміті Україна-ЄС

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Саміт Україна-ЄС
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