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У Німеччині кожен десятий пацієнт інтенсивної терапії повністю вакцинований від COVID

Вівторок, 12 жовтня 2021, 15:59

Близько десятої частини пацієнтів, які лікувалися від коронавірусу у відділеннях інтенсивної терапії в Німеччині в серпні і в вересні, були повністю вакциновані.

Інформація була оприлюднена міністерством охорони здоров'я Німеччини у відповідь на запит Сари Вагенкнехт, депутатки від крайньої лівої партії Die Linke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Ця цифра приблизно відповідає більш раннім заявам міністра охорони здоров'я Єнса Шпана, який минулого місяця заявив, що 90% пацієнтів з COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії не були вакциновані.

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Міністерство посилається на щотижневі звіти Інституту Роберта Коха.

З лютого по середину вересня у Німеччині в цілому 11 419 пацієнтів з коронавірусом отримували медичну допомогу у відділеннях інтенсивної терапії.

Президент німецької асоціації інтенсивної терапії (DIVI) Гернот Маркс заявив, що пацієнти, які важко переносили коронавірус або померли від нього, були невакцинованими майже у всіх випадках.

Крім того, він сказав, що зараження вакцинованих спостерігалось у людей, імунна система яких ослаблена, наприклад, хіміотерапією або тривалим лікуванням кортизоном, або ж у осіб, старших 80 років.

Як повідомлялось, у Німеччині вакцинували від коронавірусу понад 74% населення.

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Вакцини Коронавірус Німеччина
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