В Германии каждый десятый пациент интенсивной терапии полностью вакцинирован от COVID

Около десятой части пациентов, которые лечились от коронавируса в отделениях интенсивной терапии в Германии в августе и в сентябре, были полностью вакцинированы.

Информация была обнародована министерством здравоохранения Германии в ответ на запрос Сары Вагенкнехт, депутата от крайней левой партии Die Linke, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Эта цифра примерно соответствует более ранним заявлениям министра здравоохранения Йенса Шпана, который в прошлом месяце заявил, что 90% пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии не были вакцинированы.

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Министерство ссылается на еженедельные отчеты Института Роберта Коха.

С февраля по середину сентября в Германии в целом 11 419 пациентов с коронавирусом получали медицинскую помощь в отделениях интенсивной терапии.

Президент немецкой ассоциации интенсивной терапии (DIVI) Гернот Маркс заявил, что пациенты, которые тяжело переносили коронавирус или умерли от него, были невакцинированы почти во всех случаях.

Кроме того, он сказал, что заражение вакцинированных наблюдалось у людей, иммунная система которых ослаблена, например, химиотерапией или длительным лечением кортизоном, или у лиц старше 80 лет.

Как сообщалось, в Германии вакцинировали от коронавируса более 74% населения.