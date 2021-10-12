Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Германии каждый десятый пациент интенсивной терапии полностью вакцинирован от COVID

Вторник, 12 октября 2021, 15:59

Около десятой части пациентов, которые лечились от коронавируса в отделениях интенсивной терапии в Германии в августе и в сентябре, были полностью вакцинированы.

Информация была обнародована министерством здравоохранения Германии в ответ на запрос Сары Вагенкнехт, депутата от крайней левой партии Die Linke, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Эта цифра примерно соответствует более ранним заявлениям министра здравоохранения Йенса Шпана, который в прошлом месяце заявил, что 90% пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии не были вакцинированы.

Читайте также
Германия передала другим странам мира более 17 млн ​​доз вакцин

Министерство ссылается на еженедельные отчеты Института Роберта Коха.

С февраля по середину сентября в Германии в целом 11 419 пациентов с коронавирусом получали медицинскую помощь в отделениях интенсивной терапии.

Президент немецкой ассоциации интенсивной терапии (DIVI) Гернот Маркс заявил, что пациенты, которые тяжело переносили коронавирус или умерли от него, были невакцинированы почти во всех случаях.

Кроме того, он сказал, что заражение вакцинированных наблюдалось у людей, иммунная система которых ослаблена, например, химиотерапией или длительным лечением кортизоном, или у лиц старше 80 лет.

Как сообщалось, в Германии вакцинировали от коронавируса более 74% населения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Вакцины Коронавирус Германия
powered by lun.ua

Статьи

Украина против РФ: что происходит на слушаниях в Гааге по пленным морякам

Оксана Золотарева: "Россия считает, что может нарушать международное право без каких-либо последствий. Но Россия ошибается" (укр.)
12 октября 2021 — Европейская правда

Борьба с олигархами, помощь и реформы: о чем договорились на саммите Украина-ЕС

Мы проанализировали документ для вас. Есть в нем и сенсации. Например, прямая поддержка антиолигархического закона со стороны ЕС... (укр.)
12 октября 2021

Шаг к выходу Польши из ЕС: как скандальное судебное решение раскололо страну

Правда ли скандальное решение Конституционного суда даст старт процессу выхода Польши из ЕС? Против этой идеи – 81% поляков, однако конфликт зашел слишком далеко (укр.)
12 октября 2021 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко