Німеччина передала іншим країнам світу понад 17 млн доз вакцин

Німеччина передала іншим державам світу понад 17 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

Це випливає з інформації міністерства охорони здоров'я Німеччини, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Із них 10 мільйонів доз препарату виробництва AstraZeneca розподілили за допомогою міжнародної ініціативи COVAХ.

Ще близько семи мільйонів доз вакцин від коронавірусу Німеччина безпосередньо передала низці країн: Україні, Намібії, В'єтнаму, Єгипту та Гані. Найближчим часом Берлін планує надіслати партію вакцин до Таїланду.

Понад 5 мільйонів доз вакцин, які Німеччина пожертвувала іншим країнам, - залишкові дози, які Берлін отримав від фармацевтичних концернів, і які повернули німецькі федеральні землі.

Таким чином нині на складах Німеччини більше немає запасів препарату виробництва AstraZeneca.

Раніше Німеччина погодилася надати до кінця 2021 року 100 мільйонів доз вакцин для інших країн світу. У самій Німеччині донині використали близько 108 мільйонів доз вакцин від COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан повідомив, що в країні вакциновані від коронавірусу 74,5% населення.