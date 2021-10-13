МЗС підтримує контакти із Саакашвілі у в'язниці і вивчає його справу - Кулеба

Українські дипломати підтримують постійний зв'язок з колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі, який перебуває у СІЗО після арешту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Ми підтримуємо постійний зв’язок з Міхеїлом Саакашвілі, адвокати мають до нього доступ, консул має до нього безперешкодний доступ. Уже відбулося декілька розмов з ним, де ми з’ясували чітко його позицію і його адвокатів", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що в МЗС зараз вивчають юридичну сторону справи і обирають алгоритм, який буде застосовуватися.

"Ще раз підкреслю, що Саакашвілі є громадянином України, а ми своїх громадян в біді за кордоном не кидаємо. Тому, коли буде ухвалено рішення, яким шляхом рухатися, а це може бути не тільки екстрадиція, тоді про це і поінформуємо", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Саакашвілі наразі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня. Він оголосив голодування, називаючи себе політв’язнем, а висунуті проти нього звинувачення - сфабрикованими.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

Після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

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