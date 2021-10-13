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Чорногорія оприлюднила список іноземців, що отримали "золоті паспорти"- в ньому 6 українців

Середа, 13 жовтня 2021, 15:24

Міністерство внутрішніх справ Чорногорії оприлюднило список іноземних громадян, що у 2020-2021 роках отримали громадянство країни в обмін на інвестиції (так звані "золоті паспорти").

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані міністерства, у списку 166 осіб: 48 заявників та 118 членів їхніх родин.

Персональні дані заретушовані – вказані лише імена, прізвища, місто народження та громадянство.

Переважна більшість осіб, що купили громадянство Чорногорії – росіяни. Також є громадяни Китаю, Лівану, Туреччини, Індії, Білорусі, Сполучених Штатів, Німеччини та Швейцарії.

Громадян України у цьому списку шестеро. При цьому, для трьох місцем народження названі міста, що знаходяться на окупованих територіях. Це Олександр Пустовий з Горлівки, а також В'ячеслав та Яна Сосінські з Донецька.

Також у списку вказані Іванна Пікуш з Києва, Олена Сафонова з Ізюму (Харківська область) та Ірина Стржалковська з Вінниці.

Нагадаємо, програма інвестиційного громадянства була запущена Чорногорією у 2019 році та мала діяти до кінця нинішнього року. Втім, після низки скандалів у лютому 2021 року програму було достроково закрито. 

Для отримання "золотого паспорта" необхідно було придбати нерухомість на суму 250 тисяч євро (на півночі країни) або 450 тисяч євро (на узбережжі), а також внести благодійний внесок на суму 100 тисяч євро у державний фонд.

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Чорногорія
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