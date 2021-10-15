Молдова ратифікувала Стамбульську конвенцію

Парламент Молдови 14 жовтня проголосував в остаточному читанні за ратифікацію Стамбульської конвенції - міжнародної угоди проти насильства щодо жінок і насильства в сім'ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Ратифікацію підтримали 54 депутати від партії "Дія і солідарність"(PAS). Депутати від Блоку комуністів і соціалістів перед голосуванням залишили зал на знак протесту, а представники партії "Шор" проголосували проти ратифікації.

Депутат-соціаліст Григорій Новак на початку засідання запропонував виключити питання про ратифікацію конвенції з порядку денного, проте, більшість депутатів не підтримали цю пропозицію.

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства - міжнародна угода, уперше підписана в 2011 році. Молдова підписала Стамбульську конвенцію в 2017 році, проте ратифікувала тільки зараз.

Це перший подібний документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий брак, примусові аборти і стерилізацію.

Також, згідно з конвенцією, кримінальному або іншому правовому покаранню повинні підлягати і сексуальні домагання (харрасмент). У документі, крім того, дані визначення "гендера" і "гендерного насильства".

Документ підписали 46 країн і Євросоюз. Проте ще 11 з них, у тому числі і Україна, не ратифікували цю угоду. Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована через протести церков та консервативних політиків проти вжитого у ній терміну "гендер".

Нагадаємо, очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Рік Дамс заявив, що Україна може ратифікувати Стамбульську конвенцію з "поясненнями про гендер".

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