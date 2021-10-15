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Молдова ратифицировала Стамбульскую конвенцию

Пятница, 15 октября 2021, 08:02

Парламент Молдовы 14 октября проголосовал в окончательном чтении за ратификацию Стамбульской конвенции — международного соглашения против насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Ратификацию поддержали 54 депутата от партии "Действие и солидарность" (PAS). Депутаты от Блока коммунистов и социалистов перед голосованием покинули зал в знак протеста, а представители партии "Шор" проголосовали против ратификации.

Депутат-социалист Григорий Новак в начале заседания предложил исключить вопрос о ратификации конвенции из повестки дня, однако, большинство депутатов не поддержали это предложение.

Стамбульская конвенция или Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием — международное соглашение, впервые подписанное в 2011 году. Молдова подписала Стамбульскую конвенцию в 2017 году, однако ратифицировала только сейчас.

Это первый подобный документ, который юридически обязывает создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Также, согласно конвенции, уголовному или другому правовому наказанию должны подлежать и сексуальные домогательства (харрасмент). В документе, кроме того, даны определения "гендера" и "гендерного насилия".

Документ подписали 46 стран и Евросоюз. Однако еще 11 из них, в том числе и Украина, не ратифицировали это соглашение. Стамбульская конвенция была подписана Украиной еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицирована из-за протестов церквей и консервативных политиков против употребленного в ней термина "гендер".

Напомним, глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс заявил, что Украина может ратифицировать Стамбульскую конвенцию с "объяснениями о гендере".

Подробнее об этом в статье - Защита без гендера: как Украина сможет ратифицировать "конфликтную" Стамбульскую конвенцию

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