Військові США відкинули версію Росії про спробу порушення кордону після інциденту з есмінцем

Росія заявила, що одне з її військових суден прогнало американський есмінець, який нібито намагався порушити територіальні води Росії у Японському морі в п’ятницю - за словами Вашингтона, версія росіян є неправдивою.

Про це йдеться у публікації агентства Reuters, пише "Європейська правда".

Американські військові заявили, що есмінець USS Chafee проводив планові операції в міжнародних водах Японського моря, коли російський есмінець підійшов на відстані 65 метрів від американського корабля, і всі взаємодії були безпечними та професійними.

"Заява Міністерства оборони Росії про взаємодію між нашими двома кораблями ВМС є хибною", - йдеться у заяві військових США.

"USS Chafee у всіх випадках здійснював операції відповідно до міжнародного права та звичаїв", - додається в повідомленні.

Міністерство оборони Росії в п'ятницю, 15 жовтня, повідомило, що російський протичовновий корабель "Адмірал Трібуц" запобіг спробі американського есмінця USS Chafee порушити територіальні води Росії.

В міністерстві заявили, що екіпаж корабля "Адмірал Трібуц" попередив іноземців через міжнародний каналу зв'язку про неприпустимість подібних дій, а також повідомив есмінець США про те, що він перебуває в закритому для судноплавства районі через проведення навчань з артилерійськими стрільбами.

"Есмінець Chafee, переконавшись в рішучості екіпажу російського корабля не допустити порушення державного кордону, змінив напрямок і о 17:50 відвернув на зворотний курс, коли до "Адмірала Трібуца" залишалося менше 60 метрів", - сказали в Міноборони Росії.

Російське інформаційне агентство РИА Новости заявило, що Міністерство оборони Росії викликало військового аташе США, якому повідомили про "непрофесійні дії" екіпажу есмінця, який "грубо порушив міжнародне законодавство щодо запобігання зіткненням суден у морі".

Це другий випадок за чотири місяці, коли Росія заявила, що прогнала військовий корабель члена НАТО зі своїх вод. У червні Росія звинуватила британський есмінець у прориві територіальних вод біля Криму в Чорному морі і заявила, що змусила його відступити.

Велика Британія відкинула версію Москви про цей інцидент, заявивши, що на той момент її корабель перебував на законних підставах в українських водах.