Военные США отвергли версию России о попытке нарушения границы после инцидента с эсминцем

Россия заявила, что одно из ее военных судов прогнало американский эсминец, который якобы пытался нарушить территориальные воды России в Японском море в пятницу - по словам Вашингтона, версия россиян является неправдивой.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, пишет "Европейская правда".

Американские военные заявили, что эсминец USS Chafee проводил плановые операции в международных водах Японского моря, когда российский эсминец подошел на расстоянии 65 метров от американского корабля, и все взаимодействия были безопасными и профессиональными.

"Заявление Министерства обороны России о взаимодействии между нашими двумя кораблями ВМС ошибочно", - говорится в заявлении военных США.

"USS Chafee во всех случаях осуществлял операции в соответствии с международным правом и обычаями", - добавляется в сообщении.

Министерство обороны России в пятницу, 15 октября, сообщило, что российский противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" предотвратил попытку американского эсминца USS Chafee нарушить территориальные воды России.

В министерстве заявили, что экипаж корабля "Адмирал Трибуц" предупредил иностранцев через международный канал связи о недопустимости подобных действий, а также сообщил эсминцу США о том, что он находится в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами.

"Эсминец Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 ушел на обратный курс, когда к "Адмиралу Трибуцу" оставалось менее чем 60 метров", - сказали в Минобороны России.

Российское информационное агентство РИА Новости заявило, что Министерство обороны России вызвало военного атташе США, которому сообщили о "непрофессиональных действиях" экипажа эсминца, который "грубо нарушил международное законодательство по предотвращению столкновений судов в море".

Это второй случай за четыре месяца, когда Россия заявила, что прогнала военный корабль члена НАТО из своих вод. В июне Россия обвинила британский эсминец в прорыве территориальных вод у Крыма в Черном море и заявила, что заставила его отступить.

Великобритания отвергла версию Москвы об этом инциденте, заявив, что на тот момент ее корабль находился на законных основаниях в украинских водах.