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До США пускатимуть тільки щеплених, але не "Спутником V"

Субота, 16 жовтня 2021, 17:20

Влада США відкриває в’їзд для повністю щеплених іноземців з 8 листопада - але тільки вакцинами, які отримали схвалення регулюючих органів США чи ВООЗ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Іноземні мандрівники, повністю вакциновані від коронавірусу, яким був заборонений в'їзд до Сполучених Штатів під час пандемії, зможуть в'їхати в країну з 8 листопада. Це стосується мандрівників, які перетинають сухопутні кордони і прилітають в міжнародні аеропорти країни.

Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) вважають повністю щепленими людей після отримання другої дози вакцини Pfizer або Moderna, або через два тижні після отримання одноразової дози вакцини Johnson&Johnson.

За даними CDC, ті, хто отримав вакцини, схвалені для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я, такі як вакцина AstraZeneca, також вважаються повністю щепленими. Це ж стосується і щеплених китайськими препаратами Sinovac и Sinopharm.

Оскільки російська вакцина "Спутник V" не входить у екстрений список ВООЗ, зняття обмежень не стосуватиметься щеплених цим препаратом людей.

Невакцинованим іноземцям буде заборонений в'їзд в Сполучені Штати, хоча представник Білого дому заявив, що будуть деякі винятки, в тому числі для маленьких дітей.

Іноземцям, які планують вилетіти в Сполучені Штати, необхідно буде довести наявність вакцинації перед посадкою і надати негативний результат тесту на коронавірус протягом трьох днів після в'їзду.

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США Вакцини Коронавірус
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