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США запропонували Туреччині літаки F-16 після виключення з програми F-35

Неділя, 17 жовтня 2021, 15:57

Сполучені Штати запропонували продаж винищувачів F-16 Туреччині в обмін на її інвестиції в програму F-35, з якої Анкара була виключена після покупки систем протиракетної оборони у Росії.

Про це заявив турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Туреччина в жовтні звернулася до Сполучених Штатів з проханням закупити 40 винищувачів F-16 виробництва Lockheed Martin і майже 80 комплектів для модернізації існуючих бойових літаків.

Ердоган сказав, що Туреччина хоче повернути свої інвестиції в програму F-35 і що переговори з цього питання тривають.

"Ми заплатили 1,4 мільярда доларів за F-35, і США зробили таку пропозицію в обмін на ці платежі. І у зв'язку з цим ми сказали, що давайте зробимо всі необхідні кроки для задоволення оборонних потреб нашої країни", - сказав Ердоган.

Анкара замовила понад 100 літаків F-35, але США виключили Туреччину з програми у 2019 році після того, як вона придбала російські системи протиракетної оборони С-400.

Купівля Анкарою С-400 також спричинила санкції США. У грудні 2020 року Вашингтон вніс в чорний список Управління оборонної промисловості Туреччини, його начальника Ісмаїла Деміра і трьох інших співробітників.

З того часу США неодноразово застерігали Туреччину від подальших закупівель російської зброї. Але Ердоган дав зрозуміти, що Анкара і раніше має намір закупити другу партію С-400 у Росії, що може погіршити суперечки з Вашингтоном.

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Туреччина США
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