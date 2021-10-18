Прем'єр Іспанії пообіцяв запровадити кримінальну відповідальність за проституцію

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв запровадити кримінальну відповідальність за проституцію в країні.

Про це він заявив під час виступу перед прихильниками в кінці триденного з'їзду його Соціалістичної партії у Валенсії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Проституція була декриміналізована в Іспанії в 1995 році, а в 2016 році, за даними ООН, секс-індустрія країни оцінювалася в 3,7 мільярда євро.

Опитування 2009 року показало, що 1 з 3 іспанських чоловіків платили за секс. Однак в іншому звіті, опублікованому у 2009 році, передбачається, що ця цифра може досягати 39%, а дослідження ООН 2011 року визнало Іспанію третім за величиною центром проституції у світі після Таїланду і Пуерто-Ріко.

Проституція зараз не регулюється в Іспанії, і немає покарання для тих, хто пропонує платні сексуальні послуги за власним бажанням, якщо це не відбувається в громадських місцях. Однак сутенерство або посередництво між секс-працівником і потенційним клієнтом є незаконним.

З моменту декриміналізації індустрія процвітає, і близько 300 000 жінок працюють повіями в Іспанії.

У 2019 партія Санчеса опублікувала у своєму передвиборному маніфесті обіцянку оголосити проституцію поза законом, що було сприйнято як крок по залученню більшої кількості жінок-виборців.

Однак через два роки після виборів законопроєкт так і не був внесений в парламент.

Прихильники нинішньої системи Іспанії кажуть, що вона принесла величезні вигоди жінкам, які працюють в цій сфері, і зробила їх життя більш безпечним.

Однак в останні роки зросла серйозна стурбованість з приводу можливості залучення жінок в секс-бізнес. У 2017 році поліція Іспанії під час рейдів по боротьбі з торгівлею людьми виявила 13 000 жінок, заявивши, що не менше 80% з них піддавалися експлуатації проти своєї волі третьою стороною.