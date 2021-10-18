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Премьер Испании пообещал ввести уголовную ответственность за проституцию

Понедельник, 18 октября 2021, 10:19

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал ввести уголовную ответственность за проституцию в стране.

Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками в конце трехдневного съезда его Социалистической партии в Валенсии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Проституция была декриминализована в Испании в 1995 году, а в 2016 году, по данным ООН, секс-индустрия страны оценивалась в 3,7 миллиарда евро.

Опрос 2009 года показал, что 1 из 3 испанских мужчин платили за секс. Однако в другом отчете, опубликованном в 2009 году, предполагается, что эта цифра может достигать 39%, а исследование ООН 2011 года назвало Испанию третьим по величине центром проституции в мире после Таиланда и Пуэрто-Рико.

Проституция в настоящее время не регулируется в Испании, и нет наказания для тех, кто предлагает платные сексуальные услуги по собственному желанию, если это не происходит в общественных местах. Однако сутенерство или посредничество между секс-работником и потенциальным клиентом является незаконным.

С момента декриминализации индустрия процветает, и около 300 000 женщин работают проститутками в Испании.

В 2019 году партия Санчеса опубликовала в своем предвыборном манифесте обещание объявить проституцию вне закона, что было воспринято как шаг по привлечению большего числа избирателей-женщин.

Манифест назвал проституцию "одним из самых жестоких аспектов феминизации бедности и одной из худших форм насилия в отношении женщин".

Однако через два года после выборов законопроект так и не был внесен в парламент.

Сторонники нынешней системы Испании говорят, что она принесла огромные выгоды женщинам, работающим в этой сфере, и сделала их жизнь более безопасной.

Однако в последние годы возросла серьезная обеспокоенность по поводу возможности вовлечения женщин в секс-бизнес. В 2017 году полиция Испании во время рейдов по борьбе с торговлей людьми выявила 13 000 женщин, заявив, что не менее 80% из них подвергались эксплуатации против своей воли третьей стороной.

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Испания ЕвроЖизнь
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