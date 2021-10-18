Росія призупиняє роботу свого представництва при НАТО

Росія призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО.

Про це заявив глава МЗС РФ Сєргєй Лавров, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.

"У відповідь на дії НАТО ми припиняємо роботу свого постійного представництва при НАТО, в тому числі, роботу головного військового представника. Напевно, з 1 листопада, або це займе ще кілька днів", - сказав Лавров.

"По-друге, ми припиняємо діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві, акредитація її співробітників відкликається з 1 листопада нинішнього року. І, по-третє, припиняється діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві, яке було засновано при посольстві Королівства Бельгії", - додав міністр.

Лавров додав, що "якщо у НАТО виникнуть якісь екстрені справи, то вони можуть звертатися з цих питань до нашого посла в Бельгії. Послу, який забезпечує двосторонні відносини".

Нагадаємо, НАТО оголосило про скорочення місії РФ в Альянсі вдвічі і позбавило акредитації вісім російських дипломатів у відповідь на ворожу діяльність Росії.