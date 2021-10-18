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Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО

Понедельник, 18 октября 2021, 14:59

Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.

"В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе, работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября, или это займет еще несколько дней", - сказал Лавров.

"Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года. И, в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии", - добавил министр.

Лавров добавил, что "если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии. Послу, который обеспечивает двусторонние отношения".

Напомним, 6 октября в НАТО решили сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.

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