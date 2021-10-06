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Укр / Рус

НАТО виганяє 8 російських дипломатів, місію РФ скоротили вдвічі

Середа, 6 жовтня 2021, 17:51

Північноатлантичний альянс вирішив вислати вісім співробітників місії РФ в Брюсселі через проведення Москвою ворожої діяльності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві НАТО, переданій журналістам в Брюсселі.

У заяві вказується, що країни НАТО ухвалили рішення про відкликання акредитацій восьми 8 членів російського представництва при НАТО, "які були неоголошеними офіцерами російської розвідки".

"Ми також можемо підтвердити, що ми скоротили до 10 кількість посад, які Російська Федерація може акредитувати при НАТО. Політика щодо Росії залишається послідовною. Ми посилили стримування і захист у відповідь на агресивні дії Росії, і в той же час ми залишаємося відкритими для конструктивного діалогу", - йдеться в заяві.

Журналістка Sky News Дебора Гейнс зазначила, що серед активності РФ, яку в НАТО визнали ворожою, фігурують "вбивства і шпигунство".

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Альянс Росія
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