НАТО виганяє 8 російських дипломатів, місію РФ скоротили вдвічі

Північноатлантичний альянс вирішив вислати вісім співробітників місії РФ в Брюсселі через проведення Москвою ворожої діяльності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві НАТО, переданій журналістам в Брюсселі.

У заяві вказується, що країни НАТО ухвалили рішення про відкликання акредитацій восьми 8 членів російського представництва при НАТО, "які були неоголошеними офіцерами російської розвідки".

NATO official:“We can confirm that we have withdrawn the accreditation of 8 members of the Russian Mission to NATO, who were undeclared Russian intelligence officers"... 1/3