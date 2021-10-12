У госпіталізованого в реанімацію Земана запевняють, що він може виконувати свої функції

Речник президента Чехії Мілоша Земана, який вже два дні перебуває в реанімації, повідомив, що глава держави може виконувати свої функції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES.

Речник Їржі Овчачек сказав, що у середу Земан має оголосити про наступні кроки для формування уряду після парламентських виборів, та що він призначив президента регіонального суду у Брно.

За його словами, стан здоров’я президента не заважає йому виконувати свої функції.

"Хочу наголосити, що президент комунікує, відстежує політичну ситуацію і ознайомлений з останніми подіями", - сказав Овчачек, зазначивши, що Земану щоденно надають огляд преси.

Він сказав також, що не хоче давати ніяких прогнозів щодо того, скільки ще часу президент залишатиметься у лікарні. "Я не хочу створювати ніяких очікувань, тому що знаю чеське медіасередовище. Якщо я скажу "один тиждень", а потім виявиться, що це вісім днів - підніметься скандал", - пояснив Овчачек.

Редакція видання не змогла отримати від речниці госпіталю коментар щодо того, яку частку свого часу президент присвячує робочим справам.

Як повідомлялося, 77-річний Мілош Земан був доставлений в лікарню в неділю. У понеділок в госпіталі повідомили, що його стан стабільний.

Діагноз президента і далі не розкривають. Він залишається у відділенні анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії. У вівторок Земана в Центральному військовому госпіталі Праги навідали члени родини і керівник його адміністрації.

Нагадаємо, в суботу у Чехії завершились парламентські вибори. Результати стали сенсаційними, оскільки партія Бабіша, всупереч прогнозам, поступилася блоку Spolu, а комуністи вперше в історії сучасної Чехії не подолали 5% бар’єр і не проходять у парламент.

Детальніше про політичні розклади читайте в статті "Земан йде ва-банк".

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