Еще более "антироссийская" Чехия: как изменится внешний курс Праги

Неделя после парламентских выборов, полностью изменила политические расклады в Чехии.

Лояльный к президенту премьер Андрей Бабиш заявил, что не намерен принимать предложение первым формировать правительство. Теперь потерять должность может и президент Земан, который считается наиболее пророссийским главой государства-члена ЕС.

Насколько реален такой сценарий? И как изменится внешний курс Праги, в частности - по Украине и РФ? Об этом читайте в интересной статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Двойной удар по Земану: какие последствия для Украины будет иметь смена власти в Чехии.

16 октября в центре Праги протестовали "против абсурдного поведения должностных лиц Офиса президента". Возмущение чехов вызывает содержания в тайне информации государственной важности - каково на самом деле состояние здоровья президента и способен ли он в дальнейшем выполнять полномочия.

После парламентских выборов, прошедших 8-9 октября, президент Земан провел лишь одну встречу - сразу после выборов принял лояльного к нему премьера Андрея Бабиша и объявил ему, что планирует предоставить именно ему приоритетное право сформировать новое правительство.

Сразу после встречи с премьером, президента Земана срочно госпитализировали. Это вторая срочная госпитализация Земана за последний месяц - и это увеличивает основания говорить, что президент по состоянию здоровья не способен выполнять свои обязанности.

И хотя в аппарате президента утверждают, что существенных угроз его здоровью нет - этому уже мало кто верит.

Такой шаг может быть и игрой президента - он не первый раз берет паузу, когда обстоятельства складываются против его планов. Впрочем, на этот раз такая пауза откровенно играет против него.

По чешской конституции первое заседание новоизбранного парламента объявляет президент. Соответственно, от состояния его здоровья будет зависеть дальнейшая работа законодательного органа.

После долгого молчания в канцелярии Земана заявили, что президент назвал дату первого заседания парламента - 8 ноября. Если этого не произойдет, 9 ноября может стать днем ​​отстранения Милоша Земана.

С почти стопроцентной уверенностью можно говорить, что новым премьером Чехии станет первый номер избирательного списка SPOLU и лидер партии ODS (Гражданская демократическая партия) Петр Фиала. Также уже известно о двух потенциальных кандидатах на пост главы МИД страны.

Изменят ли они внешний курс Праги, в частности - по Украине и РФ? Читайте в материале Юрия Панченко Двойной удар по Земану: какие последствия для Украины будет иметь смена власти в Чехии.